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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105422 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 121058 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 124958 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 182992 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 215015 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137648 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130320 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Синоптики обещают дожди на следующей неделе: где ожидать осадков

Синоптики обещают дожди на следующей неделе: где ожидать осадков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала следующей недели на части Украины ожидается дождливая погода, однако, температура воздуха все еще будет достигать местами 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 16 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.

17 августа в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях, 18 августа в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях 17 августа ночью 13-18°, днем 21-26°, 18 августа ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, 18 августа в северных областях 23-28°.

19 августа кратковременные дожди, местами грозы, днем в западных и северных областях без существенных осадков; 20 августа в южной и восточной части местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 23-29°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-21°, днем 27-33°.

Украинские Национальные Новости

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