Синоптики обещают дожди на следующей неделе: где ожидать осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала следующей недели на части Украины ожидается дождливая погода, однако, температура воздуха все еще будет достигать местами 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 16 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
17 августа в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях, 18 августа в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях 17 августа ночью 13-18°, днем 21-26°, 18 августа ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, 18 августа в северных областях 23-28°.
19 августа кратковременные дожди, местами грозы, днем в западных и северных областях без существенных осадков; 20 августа в южной и восточной части местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 12-18°, днем 23-29°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-21°, днем 27-33°.