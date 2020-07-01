Синоптики обіцяють до кінця тижня до 37 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У найближчі дні на заході України дощитиме, на решті території переважно без опадів. Температура повітря до кінця тижня підніметься до 37 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в західних областях пройдуть дощі з грозами, 3 липня значні дощі; температура вночі 14-20°, вдень 23-29°", - йдеться у повідомленні.
На решті території без опадів, лише найближчої ночі на південному сході країни, 3-4 липня у північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-23°, вдень 28-34°, в п'ятницю та суботу у південних, східних і Дніпропетровській областях до 37°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня.