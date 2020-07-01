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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120456 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123143 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119484 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102990 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла

Синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В ближайшие дни на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура воздуха к концу недели поднимется до 37 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в западных областях пройдут дожди с грозами, 3 июля значительные дожди, температура ночью 14-20°, днем 23-29°", - говорится в сообщении.

На остальной территории без осадков, лишь ближайшей ночью на юго-востоке страны, 3-4 июля в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-23°, днем 28-34°, в пятницу и субботу в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, Турция ждет украинских туристов уже с начала июля.

Украинские Национальные Новости

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