Синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В ближайшие дни на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура воздуха к концу недели поднимется до 37 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в западных областях пройдут дожди с грозами, 3 июля значительные дожди, температура ночью 14-20°, днем 23-29°", - говорится в сообщении.
На остальной территории без осадков, лишь ближайшей ночью на юго-востоке страны, 3-4 июля в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-23°, днем 28-34°, в пятницу и субботу в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, Турция ждет украинских туристов уже с начала июля.