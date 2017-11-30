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Синоптики назвали очікувану середню температуру у грудні

Синоптики назвали очікувану середню температуру у грудні

Київ • УНН

 • 15030 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Синоптики заявили, що середня місячна температура у грудні 2017 року очікується на рівні 0-3° морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 0-3° морозу (в Криму та на Закарпатті місцями 1-3° тепла), що на 1-1,5° вище, у південній частині країни близько до середніх багаторічних значень", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Як зазначили у відомстві, місячна кількість опадів очікується на рівні 34-51 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму - 71-138 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

За даними синоптиків, зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється стійкий сніговий покрив, лише на крайньому півдні він установлюється не кожного року.

Також у грудні порівняно з листопадом збільшується кількість днів з хуртовинами; зростає повторюваність ожеледі, особливо на Лівобережжі України.

Нагадаємо, в останній день осені на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.

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