Синоптики назвали ожидаемую среднюю температуру в декабре

"Средняя месячная температура предполагается 0-3° мороза (в Крыму и на Закарпатье местами 1-3° тепла), что на 1-1,5° выше, в южной части страны близко к средним многолетним значениям", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как отметили в ведомстве, месячное количество осадков ожидается на уровне 34-51 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма - 71-138 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным синоптиков, обычно в декабре на большей части территории Украины образуется устойчивый снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Также в декабре по сравнению с ноябрем увеличивается количество дней с метелями; растет повторяемость гололеда, особенно на Левобережье Украины.

Напомним, в последний день осени на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.