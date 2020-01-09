Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

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КИЇВ. 9 січня. УНН. В Україні у п'ятницю, 10 січня, місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вранці - можливий туман. Температура повітря найближчими днями підніматиметься максимально до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні дві доби, 10-11 січня, в Україні, крім південної частини, часом невеликий дощ та мокрий сніг, в неділю, 12 січня, в більшості областей без істотних опадів. Вночі та вранці 10 січня у північних, центральних та південних областях туман", - йдеться у повідомленні.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла, 11-12 січня у східних областях близько 0°.

Нагадаємо, в Україні 9 січня місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

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