Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине в пятницу, 10 января, местами небольшой дождь и мокрый снег, утром - возможен туман. Температура воздуха в ближайшие дни будет подниматься максимально до 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток, 10-11 января, в Украине, кроме южной части, временами небольшой дождь и мокрый снег, в воскресенье, 12 января, в большинстве областей без существенных осадков. Ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман", - говорится в сообщении.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, 11-12 января в восточных областях около 0°.
Напомним, в Украине 9 января местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь.