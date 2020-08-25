Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

"26 серпня вночі у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірний (на Київщині та Чернігівщині місцями значний дощ), окремі грози; на решті території, вдень в Україні переважно без опадів; температура вночі 11-16°, на півдні до 20°; вдень у західних, північних та центральних областях 20-26°, на решті території 26-31°", - йдеться у повідомленні.

Уже 27 серпня у західних, північних, вдень місцями і в центральних областях, 28 серпня на північному сході країни невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів; температура істотно не зміниться, лише у п'ятницю на півдні та сході знизиться на 2-4°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.