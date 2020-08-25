Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

"26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренный (в Киевской и Черниговской местами значительный дождь), отдельные грозы, на остальной территории, днем в Украине преимущественно без осадков, температура ночью 11-16°, на юге до 20°, днем в западных, северных и центральных областях 20-26°, на остальной территории 26-31°", - говорится в сообщении.

Уже 27 августа в западных, северных, днем местами и в центральных областях, 28 августа на северо-востоке страны небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков; температура существенно не изменится, только в пятницу на юге и востоке снизится на 2-4°.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.