Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Деталі

За даними синоптиків, завтра в більшості областей, післязавтра в Україні, крім півдня та південного сходу, пройдуть невеликі та помірні дощі, в західних областях з мокрим снігом; в неділю переважно без опадів, лише у північно-східних областях невеликий дощ.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 8-15°, завтра у західних областях 4-9° тепла.

У Карпатах 16 квітня сніг при температурі 2-7° морозу, 17-18 квітня без істотних опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-5° тепла.

Доповнення

На Київщині завтра часом дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-12°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.