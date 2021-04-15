Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На вихідних в Україні продовжаться дощі, на заході - з мокрим снігом, при цьому опади стихнуть у неділю. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, завтра в більшості областей, післязавтра в Україні, крім півдня та південного сходу, пройдуть невеликі та помірні дощі, в західних областях з мокрим снігом; в неділю переважно без опадів, лише у північно-східних областях невеликий дощ.
Температура вночі 1-7° тепла, вдень 8-15°, завтра у західних областях 4-9° тепла.
У Карпатах 16 квітня сніг при температурі 2-7° морозу, 17-18 квітня без істотних опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-5° тепла.
Доповнення
На Київщині завтра часом дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-12°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.