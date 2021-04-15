Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На выходных в Украине продолжатся дожди, на западе - с мокрым снегом, при этом осадки стихнут в воскресенье. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, завтра в большинстве областей, послезавтра в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом; в воскресенье преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных областях небольшой дождь.
Температура ночью 1-7° тепла, днем 8-15°, завтра в западных областях 4-9° тепла.
В Карпатах 16 апреля снег при температуре 2-7° мороза, 17-18 апреля без осадков, температура ночью 0-5° мороза, днем 2-5° тепла.
Дополнение
В Киевской области завтра временами дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-12°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.