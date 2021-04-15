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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Киев  •  УНН

 • 26694 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На выходных в Украине продолжатся дожди, на западе - с мокрым снегом, при этом осадки стихнут в воскресенье. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, завтра в большинстве областей, послезавтра в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут небольшие и умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом; в воскресенье преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных областях небольшой дождь.

Температура ночью 1-7° тепла, днем 8-15°, завтра в западных областях 4-9° тепла.

В Карпатах 16 апреля снег при температуре 2-7° мороза, 17-18 апреля без осадков, температура ночью 0-5° мороза, днем 2-5° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра временами дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-12°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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