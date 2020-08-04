Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"У найближчі три доби переважатиме суха погода, лише завтра на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 27-32°, 6-7 серпня у південній частині 31-36°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 серпня о 9 годині температура води у Чорному та Азовському морях становила 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 22°.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби.