Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине завтра прогнозируют сухую погоду, местами кратковременные дожди, местами грозы, температура - от 12° ночью до 32° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток будет преобладать сухая погода, только завтра на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, 6-7 августа в южной части 31- 36°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-26°; в Днепре в пределах Киева 22°.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток.