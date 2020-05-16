Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"В наступні три доби в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише найближчої ночі в Україні, на початку наступного тижня у південній половині країни переважно без опадів. Температура вночі 4-9°, у південній частині місцями 10-13°, вдень 13-19°; у південних, в понеділок-вівторок і в прикарпатських областях та на Закарпатті 20-23°", - йдеться у повідомленні.

Також на Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 15-18°.

"16 травня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-19°; в Дніпрі біля Києва 13°", - резюмували синоптики.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.