Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Завтра по всій території України прогнозуються дощі та грози, у деяких районах град і шквал. Повітря вдень прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в Україні короткочасні дощі, грози, завтра на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с, 6-7 травня у Карпатах мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура вночі 5-13°, вдень 12-19°, на півдні та сході країни до 22°; у західних областях вночі 3-10° тепла, вдень 9-15°; в Карпатах найближчої доби 2-7° тепла, надалі вночі заморозки 0-3°, вдень 1-5° тепла.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Укргідромецентрі дали прогноз погоди на сьогодні.