Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Завтра по всей территории Украины прогнозируются дожди и грозы, в отдельных районах град и шквал. Воздух днем прогреется до 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине кратковременные дожди, грозы, завтра на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, 6-7 мая в Карпатах мокрый снег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура ночью 5-13°, днем 12-19°, на юге и востоке страны до 22°; в западных областях ночью 3-10° тепла, днем 9-15°; в Карпатах ближайших суток 2-7° тепла, в дальнейшем ночью заморозки 0-3°, днем 1-5° тепла.
Как сообщалось ранее в УНН, в Укргидромецентре дали прогноз погоды на сегодня.