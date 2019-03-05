Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"Завтра в Україні без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни, Дніпропетровщині, Донеччині та Закарпатті 10-14° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° морозу до 2° тепла", - повідомили у прес-службі.



Синоптики додали, що 7-8 березня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 7-12 м/с, 7 березня у західних, вдень і в північних областях, 8 березня вночі в Україні, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 7 березня вночі 1-6° морозу, в Чернігівській, Сумській областях 6-10° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 0-2° тепла; вдень на Лівобережжі 1-6° тепла, у західних областях 11-16°, на решті території 5-10° тепла; 8 березня у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, на крайньому заході 6-9°, вдень 11-16° тепла.



Як повідомляв УНН, в наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг.