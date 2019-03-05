Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, на юге страны, Днепропетровской, Донецкой и Закарпатье 10-14 ° тепла, на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла", - сообщили в пресс-службе.



Синоптики добавили, что 7-8 марта в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 7 марта в западных, днем и в северных областях, 8 марта ночью в Украине, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура 7 марта ночью 1-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской областях 6-10 ° мороза, на крайнем западе страны и побережье морей 0-2 ° тепла; днем на Левобережье 1-6 ° тепла, в западных областях 11-16 °, на остальной территории 5-10 ° тепла; 8 марта во восточных и Сумской областях ночью 1-6 ° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5 ° тепла, на крайнем западе 6-9 °, днем 11-16 ° тепла.



Как сообщал УНН, в последующие трое сутокв Украине будет без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.