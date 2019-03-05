Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24564 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116781 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153087 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Завтра в Украине облачно с прояснениями. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, на юге страны, Днепропетровской, Донецкой и Закарпатье 10-14 ° тепла, на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что 7-8 марта в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 7 марта в западных, днем и в северных областях, 8 марта ночью в Украине, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура 7 марта ночью 1-6 ° мороза, в Черниговской, Сумской областях 6-10 ° мороза, на крайнем западе страны и побережье морей 0-2 ° тепла; днем на Левобережье 1-6 ° тепла, в западных областях 11-16 °, на остальной территории 5-10 ° тепла; 8 марта во восточных и Сумской областях ночью 1-6 ° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5 ° тепла, на крайнем западе 6-9 °, днем 11-16 ° тепла.

Как сообщал УНН, в последующие трое сутокв Украине будет без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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