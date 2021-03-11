Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У вихідні, 13-14 березня, в Україні потепліє, вітер послабиться, у суботу очікується мокрий сніг з дощем. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Цитата:
"У вихідні в більшості областей очікується підвищення температури на 3-9° та послаблення вітру; в суботу в країні, крім східних та західних областей, мокрий сніг та дощ, в неділю переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, мокрий сніг, на заході вдень з дощем. У більшості областей посилення вітру до 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с та хуртовини. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході країни та Одещині 4-8° тепла.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-7° морозу, вдень близько 0°.
Додамо
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.