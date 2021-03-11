Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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"У вихідні в більшості областей очікується підвищення температури на 3-9° та послаблення вітру; в суботу в країні, крім східних та західних областей, мокрий сніг та дощ, в неділю переважно без опадів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, мокрий сніг, на заході вдень з дощем. У більшості областей посилення вітру до 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с та хуртовини. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі 10-15° морозу, у західних областях близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході країни та Одещині 4-8° тепла.

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-7° морозу, вдень близько 0°.

Додамо

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.