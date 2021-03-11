Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В выходные, 13-14 марта, в Украине потеплеет, ветер ослабеет, в субботу ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В выходные в большинстве областей ожидается повышение температуры на 3-9° и ослабление ветра; в субботу в стране, кроме восточных и западных областей, мокрый снег и дождь, в воскресенье без осадков", - говорится в сообщении.
Детали
Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, мокрый снег, на западе днем с дождем. В большинстве областей усиление ветра до 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье 10-15° мороза, в западных областях около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе страны и Одесской области 4-8° тепла.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-7° мороза, днем около 0°.
Добавим
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.