Синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Початок наступного тижня, 20-21 липня, буде дощовим, температура повітря, однак, найближчими днями підніметься до 33 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби в західних областях дощі з грозами, завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; температура вночі 10-16°, вдень 20-26°.
На решті території без опадів, лише вдень 20 липня у південних, 21 липня в північних областях грозові дощі; температура вночі 12-19°, вдень 24-29°, у південній частині до 33°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.