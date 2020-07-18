Синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Начало следующей недели, 20-21 июля, будет дождливым, температура воздуха, однако, в ближайшие дни поднимется до 33 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток в западных областях дожди с грозами, завтра на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; температура ночью 10-16°, днем 20-26°.
На остальной территории без осадков, лишь днем 20 июля в южных, 21 июля в северных областях грозовые дожди; температура ночью 12-19°, днем 24-29°, в южной части до 33°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.