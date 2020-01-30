Синоптики дали прогноз погоди на останній день січня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні у п'ятницю, 31 січня, на більшості території невеликий мокрий сніг та дощ, вдень у західних областях помірні опади, у Карпатах значний сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 31 січня, в Україні, крім південно-східної частини, невеликий мокрий сніг та дощ, вдень у західних областях помірні опади, в Карпатах значний сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла, в Карпатах протягом доби 0-5° морозу", - вказали синоптики.
У наступні дві доби, 1-2 лютого, у більшості областей невеликий дощ, вночі 1 лютого з мокрим снігом, 2 лютого у західних та центральних областях помірні дощі; очікується поступове підвищення температури на 2-4°.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в західній частині, в неділю по всій країні пориви 15-20 м/с. На дорогах Карпатського регіону та північного сходу країни подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, 30 січня в Україні температура вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла, у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.