Синоптики дали прогноз погоды на последний день января

"Завтра, 31 января, в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных областях умеренные осадки, в Карпатах значительный снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Карпатах в течении суток 0-5° мороза", - указали синоптики.

В последующие двое суток, 1-2 февраля, в большинстве областей небольшой дождь, ночью 1 февраля с мокрым снегом, 2 февраля в западных и центральных областях умеренные дожди; ожидается постепенное повышение температуры на 2-4°.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, в воскресенье по всей стране порывы 15-20 м/с. На дорогах Карпатского региона и северо-востока страны местами гололедица.

Напомним, 30 января в Украине температура днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла, в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.