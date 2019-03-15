Синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У понеділок, 18 березня, без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"18 березня без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, на заході країни 3-8° тепла; вдень 13-18°, в Одеській, Чернівецькій та Вінницькій областях до 21°, у східних областях 9-14° тепла. Вітер в Україні північно-західний з переходом на південний, 7-12 м/с, вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 19-20 березня в західних, північних, 20 березня і в центральних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, у східних, 20 березня і в західних областях подекуди 1-3° морозу; вдень 9-15° тепла (19 березня на півдні місцями до 18°), в західних, 20 березня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях 6-12°.
"З 21 березня в Україні місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 21-22 березня 6-12° тепла, 23-25 березня 10-16°", - додали метеорологи.
Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається у Карпатах до понеділка.