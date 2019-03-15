Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

"18 марта без осадков, лишь днем на крайнем западе страны небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, на западе страны 3-8° тепла, днем 13-18°, в Одесской, Черновицкой и Винницкой областях до 21°, в восточных областях 9-14° тепла. Ветер в Украине северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.



В пресс-службе добавили, что 19-20 марта в западных, северных, 20 марта и в центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-6 ° тепла, в восточных, 20 марта и в западных областях местами 1-3° мороза; днем 9-15° тепла (19 марта на юге местами до 18°), в западных, 20 марта и в северных, Винницкой и Черкасской областях 6-12°.

"С 21 марта в Украине местами небольшой дождь. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 21-22 марта 6-12 ° тепла, 23-25 марта 10-16 °", - добавили метеорологи.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится в Карпатах до понедельника.