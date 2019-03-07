Синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Наступного тижня, 12 березня, у східних областях та Приазов'ї помірний дощ, вночі в західних та північних областях місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"11- 12 березня в Україні часом невеликий, 12 березня у східних областях та Приазов'ї помірний дощ, вночі в західних та північних областях місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, 11 березня на півдні країни до 15°, 12 березня у західних та північних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0° (вночі 12 березня 2-7° морозу)", - повідомили синоптики. 

На решті території країни часом дощі, місцями з мокрим снігом, впродовж 13 березня та вночі 16 березня без опадів; температура вночі 0-5° тепла, 13 та 16 березня 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.

"На Київщині 11- 12 березня часом невеликий дощ, вночі 12 березня місцями з мокрим снігом. Температура 11 березня вночі 1-5° тепла, вдень 6-11°; 12 березня вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - додали у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня

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