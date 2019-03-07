Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

"11-12 марта в Украине временами небольшой, 12 марта в восточных областях и Приазовье умеренный дождь, ночью в западных и северных областях местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 6-12 °, 11 марта на юге страны до 15 °, 12 марта в западных и северных областях ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла. в Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0 ° (ночью 12 марта 2-7 ° мороза) ", - сообщили синоптики.



На остальной территории страны временами дожди, местами с мокрым снегом, на протяжении 13 марта и будет ночью 16 марта без осадков; температура ночью 0-5 ° тепла, 13 и 16 марта 0-5 ° мороза, днем 3-9 ° тепла.



"В Киевской области 11-12 марта временами небольшой дождь, ночью 12 марта местами с мокрым снегом. Температура 11 марта ночью 1-5 ° тепла, днем 6-11 °, 12 марта ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла", - добавили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится на высокогорье Закарпатья до конца недели .