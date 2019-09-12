Синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні у п'ятницю, 13 вересня, очікується суха погода, на вихідних можливі дощі, до кінця тижня очікується зниження температури на 3-5°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, завтра утримається суха та тепла погода: температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.
В суботу вночі без опадів, вдень в більшості областей, крім півдня, місцями невеликий дощ; температура вночі 10-16°, вдень 18-23°, у південно-східній частині 24-28°; в неділю в Україні переважно без опадів, очікується подальше зниження температури на 3-5°.
Нагадаємо, в Україну цього тижня прийде похолодання.