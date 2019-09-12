Синоптики дали прогноз погоды на конец недели
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине в пятницу, 13 сентября, ожидается сухая погода, на выходных возможны дожди, до конца недели ожидается снижение температуры на 3-5°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, завтра сохранится сухая и теплая погода: температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны до 30°.
В субботу ночью без осадков, днем в большинстве областей, кроме юга, местами небольшой дождь; температура ночью 10-16°, днем 18-23°, в юго-восточной части 24-28°; в воскресенье в Украине преимущественно без осадков, ожидается дальнейшее снижение температуры на 3-5°.
Напомним, в Украине на этой неделе придет похолодание.