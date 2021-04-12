Синоптики дали прогноз погоди до середини тижня: знову мокрий сніг

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої ночі у південно-східній частині, завтра вдень на крайньому заході країни невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°.

14-15 квітня у західних областях дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади, температура вночі та вдень 1-8° тепла, в Карпатах від 4° морозу до 3° тепла. На решті території 14 квітня без істотних опадів, 15 квітня помірні дощі; температура вночі 4-9°, вдень 10-16°.

Доповнення

На Київщині завтра без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 12-15°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.