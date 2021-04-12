Синоптики дали прогноз погоды до середины недели: снова мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. До середины текущей недели по Украине ожидается дождливая погода, на западе - возможен мокрый снег. Однако, мороз будет держаться только в Карпатах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью в юго-восточной части, завтра днем на крайнем западе страны небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем 11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°.
14-15 апреля в западных областях дождь и мокрый снег, в Карпатах местами значительные осадки, температура ночью и днем 1-8° тепла, в Карпатах от 4° мороза до 3° тепла. На остальной территориям 14 апреля без осадков, 15 апреля умеренные дожди; температура ночью 4-9°, днем 10-16°.
Дополнение
В Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем 12-15°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.