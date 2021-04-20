Синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Синоптики прогнозують дощове завершення робочого тижня, подекуди обіцяють ще й грози. Температура повітря, щоправда, трохи підвищиться - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби в більшості областей невеликий, післязавтра в Карпатському регіоні помірний дощ, у п'ятницю в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Температура вночі 2-9° тепла; вдень 11-18°, 23 квітня в західних, північних та більшості центральних областей 8-14°.
Доповнення
На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.