Синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби в більшості областей невеликий, післязавтра в Карпатському регіоні помірний дощ, у п'ятницю в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Температура вночі 2-9° тепла; вдень 11-18°, 23 квітня в західних, північних та більшості центральних областей 8-14°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.