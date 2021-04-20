Синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Синоптики прогнозируют дождливое завершение рабочей недели, местами обещают еще и грозы. Температура воздуха, правда, немного повысится - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток в большинстве областей небольшой, послезавтра в Карпатском регионе умеренный дождь, в пятницу в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура ночью 2-9° тепла; днем 11-18°, 23 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей 8-14°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.