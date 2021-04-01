Синоптики дали прогноз до кінця тижня: грози та мокрий сніг

Деталі

За прогнозом синоптиків, 2 квітня по Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини та більшості західних областей, дощ, вночі в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень у центральних областях окремі грози.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних та північних областях 7-12°; у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Погода на вихідні

3 квітня у південній та східній частинах, вдень і в Карпатському регіоні, 4 квітня вночі в більшості західних, південних областей, вдень в Україні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла, у південній та південно-східній частині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Наступного тижня також дощі

5 квітня у південній частині, вдень і в східних та центральних областях дощі, на решті території без істотних опадів. 6 квітня невеликі дощі, у західних областях без істотних опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних, 5 квітня і у північних та центральних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 6-12° тепла, 6 квітня у південній частині та західних областях до 15°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.