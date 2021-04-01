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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41066 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59215 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106997 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142823 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194548 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Синоптики дали прогноз до конца недели: грозы и мокрый снег

Синоптики дали прогноз до конца недели: грозы и мокрый снег

Киев  •  УНН

 • 22607 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине до конца этой недели ожидается некоторое похолодание, ночью опять возможны морозы. Завтра грозы, до конца недели дожди и мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 2 апреля в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части и большинстве западных областей, дождь, ночью в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в центральных областях местами грозы.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Погода на выходные

3 апреля в южной и восточной частях, днем и в Карпатском регионе, 4 апреля ночью в большинстве западных, южных областей, днем в Украине дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла, в южной и юго-восточной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На следующей неделе также дожди

5 апреля в южной части, днем и в восточных и центральных областях дожди, на остальной территории без существенных осадков. 6 апреля небольшие дожди, в западных областях без существенных осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных, 5 апреля и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-12° тепла, 6 апреля в южной части и западных областях до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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