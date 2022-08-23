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Синьо-жовті кольори майорять над Антарктикою: полярники підняли прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. До Дня державного прапора України полярники підняли синьо-жовтий стяг біля української антарктичної станції "Академік Вернадський". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.
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"До Дня державного прапора України зимівники та зимівниці 27-ї УАЕ провели урочисте підняття синьо-жовтого стяга біля станції "Академік Вернадський", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Подія відбулася на дальньому історичному флагштоку, де під час передачі станції 6 лютого 1996 року український прапор підняли замість британського Юніон Джека.
Минулого року цей флагшток відновили учасники 26-ї УАЕ. Тепер поблизу станції майорять два українські стяги – ближній (прямо біля входу до “Вернадського”) і дальній (на скелі біля океану).
"Пишаємося, що український прапор майорить над Антарктикою! Що під ним ми проводимо дослідження, важливі для всього людства: вивчаємо геокосмос, океан, магнітне поле Землі, зміни клімату, формування погоди та різних природних явищ, озонову діру, унікальний навколишній світ тварин і рослин. Це неймовірна гордість – робити науку світового рівня під прапором України і прославляти свою державу. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Переможемо!” – зазначив очільник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.