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Сине-желтые цвета развеваются над Антарктикой: полярники подняли флаг Украины

Киев • УНН

 • 173509 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Ко Дню государственного флага Украины полярники подняли сине-желтое знамя возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Сине-желтые цвета развеваются над Антарктикой: полярники подняли флаг Украины

Цитата

"Ко Дню государственного флага Украины зимовщики и зимовницы 27-й УАЭ провели торжественное поднятие сине-желтого флага возле станции "Академик Вернадский", – говорится в сообщении.

Детали

Событие произошло на дальнем историческом флагштоке, где во время передачи станции 6 февраля 1996 украинский флаг подняли вместо британского Юнион Джека.

В прошлом году этот флагшток восстановили участники 26 УАЭ. Теперь вблизи станции развеваются два украинских флага – ближний (прямо у входа в “Вернадский”) и дальний (на скале у океана).

"Гордимся, что украинский флаг развевается над Антарктикой! Что под ним мы проводим исследования, важные для всего человечества: изучаем геокосмос, океан, магнитное поле Земли, изменения климата, формирование погоды и различных природных явлений, озоновую дыру, уникальный окружающий мир животных и растений Это невероятная гордость – делать науку мирового уровня под флагом Украины и прославлять свое государство. Спасибо нашим защитникам за эту возможность. Победим!" – отметил глава 27-й УАЭ Юрий Отруба.

Украинские Национальные Новости

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