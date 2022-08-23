Сине-желтые цвета развеваются над Антарктикой: полярники подняли флаг Украины

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"Ко Дню государственного флага Украины зимовщики и зимовницы 27-й УАЭ провели торжественное поднятие сине-желтого флага возле станции "Академик Вернадский", – говорится в сообщении.

Детали

Событие произошло на дальнем историческом флагштоке, где во время передачи станции 6 февраля 1996 украинский флаг подняли вместо британского Юнион Джека.

В прошлом году этот флагшток восстановили участники 26 УАЭ. Теперь вблизи станции развеваются два украинских флага – ближний (прямо у входа в “Вернадский”) и дальний (на скале у океана).

"Гордимся, что украинский флаг развевается над Антарктикой! Что под ним мы проводим исследования, важные для всего человечества: изучаем геокосмос, океан, магнитное поле Земли, изменения климата, формирование погоды и различных природных явлений, озоновую дыру, уникальный окружающий мир животных и растений Это невероятная гордость – делать науку мирового уровня под флагом Украины и прославлять свое государство. Спасибо нашим защитникам за эту возможность. Победим!" – отметил глава 27-й УАЭ Юрий Отруба.