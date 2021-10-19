Сина скандальної миколаївської адвокатеси Семенової заарештували на два місяці. Слідство розслідує вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Учора, 18 жовтня, слідчим суддею Арбузинського районного суду задоволено клопотання слідчого, узгоджене з процесуальним керівником Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави підозрюваному у вчинені умисного вбивства 25-річного жителя Первомайського району (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає УНН.
Як повідомлялось раніше, мова про сина скандальної миколаївської адвокатеси Світлани Семенової Євгена.
За даними слідства, 16 жовтня підозрюваний відпочивав в компанії молодиків і з одним із них у нього виник конфлікт. Семенов вдарив ножем у груди потерпілого і втік. Потерпілий помер дорогою до лікарні.
Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років ув’язнення, втім в родині Семенової це далеко не перший конфлікт синів із законом.
Раніше Євгена Семенова підозрювали у низці злочинів, зокрема хуліганстві та завданні тілесних ушкоджень, проте він виходив “сухим із води”.
Так само як і його брати Артур і Віталій, яких попри громадський резонанс, суддя Южноукраїнського суду Галина Далматова у червні відпустила під нічний домашній арешт за скоєну ДТП у нетверезому вигляді, напад на водія та викрадення його авто.
Відзначимо, що застосування м’яких заходів до вказаних осіб не ставить їх на шлях істинний і не запобігає злочинній діяльності з їхнього боку, проте прокуратура так і не змогла домогтися арешту цих “кримінальних елементів”, які щоразу створюють загрозу життю людей і наводять жах на Южноукраїнськ та всю Миколаївську область.
Згідно з реєстром, мати скандальних братів Світлана Семенова займається адвокатською діяльністю з 1994 року.
Реакція соцмереж
Тим часом користувачі FB коментують ситуацію під постом прокуратури.
“Нам ще рано розслаблятися. Двоє ще братів на свободі гуляють”, — написав Ілля Ткаченко, додавши що мати підозрюваного намагатиметься його “відмазати”.