Сына скандальной николаевской адвокатессы Семеновой арестовали на два месяца. Следствие расследует убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Вчера, 18 октября, следственным судьей Арбузинского районного суда удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем Первомайской окружной прокуратуры Николаевской области, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога подозреваемому в совершении умышленного убийства 25-летнего жителя Первомайского района (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре, передает УНН.
Как сообщалось ранее, речь идет о сыне скандальной николаевской адвокатессы Светланы Семеновой Евгения.
По данным следствия, 16 октября подозреваемый отдыхал в компании молодых людей и с одним из них у него возник конфликт. Семенов ударил ножом в грудь потерпевшего и скрылся. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет заключения, однако в семье Семеновой это далеко не первый конфликт сыновей с законом.
Ранее Евгения Семенова подозревали в ряде преступлений, в частности хулиганстве и нанесении телесных повреждений, однако он выходил "сухим из воды".
Так же как и его братья Артур и Виталий, которых несмотря на общественный резонанс, судья Южноукраинского суда Галина Далматова в июне отпустила под ночной домашний арест за совершенную ДТП в нетрезвом виде, нападение на водителя и угон его автомобиля.
Отметим, что применение мягких мер к указанным лицам не ставит их на путь истинный и не предотвращает преступной деятельности с их стороны, однако прокуратура так и не смогла добиться ареста этих "криминальных элементов", которые каждый раз создают угрозу жизни людей и наводят ужас на Южноукраинск и всю Николаевскую область.
Согласно реестру, мать скандальных братьев Светлана Семенова занимается адвокатской деятельностью с 1994 года.
Реакция соцсетей
Между тем пользователи FB комментируют ситуацию под постом прокуратуры.
"Нам еще рано расслабляться. Двое еще братьев на свободе гуляют", - написал Илья Ткаченко, добавив, что мать подозреваемого будет пытаться его "отмазать".