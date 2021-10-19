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Сына скандальной николаевской адвокатессы Семеновой арестовали на два месяца. Следствие расследует убийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Вчера, 18 октября, следственным судьей Арбузинского районного суда удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем Первомайской окружной прокуратуры Николаевской области, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога подозреваемому в совершении умышленного убийства 25-летнего жителя Первомайского района (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре, передает УНН.

Как сообщалось ранее, речь идет о сыне скандальной николаевской адвокатессы Светланы Семеновой Евгения.

По данным следствия, 16 октября подозреваемый отдыхал в компании молодых людей и с одним из них у него возник конфликт. Семенов ударил ножом в грудь потерпевшего и скрылся. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет заключения, однако в семье Семеновой это далеко не первый конфликт сыновей с законом.

Ранее Евгения Семенова подозревали в ряде преступлений, в частности хулиганстве и нанесении телесных повреждений, однако он выходил "сухим из воды".

Так же как и его братья Артур и Виталий, которых несмотря на общественный резонанс, судья Южноукраинского суда Галина Далматова в июне отпустила под ночной домашний арест за совершенную ДТП в нетрезвом виде, нападение на водителя и угон его автомобиля.

Отметим, что применение мягких мер к указанным лицам не ставит их на путь истинный и не предотвращает преступной деятельности с их стороны, однако прокуратура так и не смогла добиться ареста этих "криминальных элементов", которые каждый раз создают угрозу жизни людей и наводят ужас на Южноукраинск и всю Николаевскую область.

Согласно реестру, мать скандальных братьев Светлана Семенова занимается адвокатской деятельностью с 1994 года.

Реакция соцсетей

Между тем пользователи FB комментируют ситуацию под постом прокуратуры.

"Нам еще рано расслабляться. Двое еще братьев на свободе гуляют", - написал Илья Ткаченко, добавив, что мать подозреваемого будет пытаться его "отмазать".

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