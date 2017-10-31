Сина Авакова затримали у Києві - нардеп

"Син Авакова затриманий в Києві... тут йому обиратимуть запобіжний захід", - зазначив С.Лещенко.

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Сын Авакова задержан в Киеве, будут выбирать меру пресечения. Тем временем возле НАБУ микроавтобусы Нацгвардии, которая ничего не объясняет

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.