Сина Авакова затримали у Києві - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра затримали у Києві. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив народний депутат Сергій Лещенко, передає УНН.
"Син Авакова затриманий в Києві... тут йому обиратимуть запобіжний захід", - зазначив С.Лещенко.
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Сын Авакова задержан в Киеве, будут выбирать меру пресечения. Тем временем возле НАБУ микроавтобусы Нацгвардии, которая ничего не объясняет— Leshchenko (@Leshchenkos) 31 октября 2017 г.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.