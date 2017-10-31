Сына Авакова задержали в Киеве - нардеп

"Сын Авакова задержан в Киеве ... тут ему буду выбирать меру пресечения", - отметил С.Лещенко.

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Сын Авакова задержан в Киеве, будут выбирать мэра пресечения. Тем временем возле НАБУ микроавтобусы Нацгвардиы, которая ничего НЕ объясняет

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.