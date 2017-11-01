Сина Авакова доставили до суду

"Початок судилища... Олександр Аваков, ми з тобою", - повідомив він.

Раніше суддя Солом'янського райсуду Києва Віталій Українець повідомив, що Олександра Авакова повинні доставити до зали суду на 17 годину.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова.