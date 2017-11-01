Сина Авакова доставили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Затриманого у справі про закупівлю рюкзаків для МВС сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра доставили в залу Солом'янського районного суду Києва, де очікується обрання йому запобіжного заходу. Відповідні фотографії на свій сторінці в Facebook оприлюднив народний депутат Євген Дейдей, передає УНН.
"Початок судилища... Олександр Аваков, ми з тобою", - повідомив він.
Раніше суддя Солом'янського райсуду Києва Віталій Українець повідомив, що Олександра Авакова повинні доставити до зали суду на 17 годину.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова.