Сына Авакова доставили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Задержанного по делу о закупке рюкзаков для МВД сына министра внутренних дел Арсена Авакова Олександра доставили в зал Соломенского районного суда Киева, где ожидается избрание ему меры присичения. Соответсвующие фотографии на свой странице в Facebook обнародовал народный депутат Евгений Дейдей, передает УНН.
"Начало судилища... Александр Аваков, мы с тобой", - сообщил он.
Ранее судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец сообщил, что Александра Авакова должны доставить в зал суда на 17 часов.
Напомним, Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова.