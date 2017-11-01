Сына Авакова доставили в суд

"Начало судилища... Александр Аваков, мы с тобой", - сообщил он.

Ранее судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец сообщил, что Александра Авакова должны доставить в зал суда на 17 часов.

Напомним, Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова.