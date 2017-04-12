Син живцем закопав матір на Рівненщині

“Зранку 60-річна матір разом із 40-річним сином випили, а в обід почали сваритися через ремонт паркану. Син схопив сокиру і вдарив жінку в голову. Та зуміла захиститись рукою, тож чоловік ударив ще раз. Коли опритомніла, знову стала сваритися.

Цього разу чоловік ударив лопатою в шию. І вирішив закопати за хлівом. Однак це помітила сусідка та повідомила рідним.

У потерпілої діагностували політравму, множинні рубані рани, відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, рубану рану шиї з відривом гортані глотки від трахеї, рубану рану кисті, множинні забійні гематоми грудної клітки, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення Володимирецької центральної районної лікарні. Медики оцінюють її стан як надто тяжкий, тож жодних прогнозів не роблять”, — повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група затримала кривдника у будинку, коли той саме мив підлогу від крові. Як пояснив він правоохоронцям, не хотів убивати, а через алкоголь не тямив, що робив. З місця події вилучено знаряддя злочину.

“Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.15 та ч.1 с.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — повідомив начальник Володимирецького відділення поліції Віталій Березовський.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 12 квітня жінка на Сумщині замовила вбивство власного чоловіка.