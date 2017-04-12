Сын живьем закопал мать в Ровенской области

“Утром 60-летняя мать вместе с 40-летним сыном выпили, а в обед начали ссориться из-за ремонта забора. Сын схватил топор и ударил женщину в голову, та сумела защититься рукой, поэтому мужчина ударил еще раз. Когда очнулась, снова стала ругаться. На этот раз мужчина ударил лопатой в шею. И решил закопать за хлевом. Однако это заметила соседка и сообщила родным. У пострадавшей диагностировали политравму, множественные рубленые раны, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рубленую рану шеи с отрывом гортани глотки от трахеи, рубленую рану кисти, множественные гематомы грудной клетки, травматический шок. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Владимирецкого центральной районной больницы . Медики оценивают ее состояние как слишком тяжелое, поэтому никаких прогнозов не делают ”, - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа задержала обидчика в доме, когда тот мыл пол от крови. Как пояснил он правоохранителям, не хотел убивать, а из-за алкоголя не понимал, что делал. С места происшествия изъято орудие преступления.

“Мужчина задержан в порядке с.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 с.15 и ч.1 с.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственным подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей ”, - сообщил начальник Владимирецкого отделения полиции Виталий Березовский.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, 12 апреля женщина в Сумской заказала убийство собственного мужа .