Сын живьем закопал мать в Ровенской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68455 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108843 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166805 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120140 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114394 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105479 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103790 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157718 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сын живьем закопал мать в Ровенской области

Сын живьем закопал мать в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 14514 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Ударил мать топором, лопатой и попытался закопать живьем житель райцентра Владимирец Ровенской области. Инцидент произошел вчера, 11 апреля, между пьяным сыном и матерью, сообщили УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.

“Утром 60-летняя мать вместе с 40-летним сыном выпили, а в обед начали ссориться из-за ремонта забора. Сын схватил топор и ударил женщину в голову, та сумела защититься рукой, поэтому мужчина ударил еще раз. Когда очнулась, снова стала ругаться. На этот раз мужчина ударил лопатой в шею. И решил закопать за хлевом. Однако это заметила соседка и сообщила родным. У пострадавшей диагностировали политравму, множественные рубленые раны, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рубленую рану шеи с отрывом гортани глотки от трахеи, рубленую рану кисти, множественные гематомы грудной клетки, травматический шок. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Владимирецкого центральной районной больницы . Медики оценивают ее состояние как слишком тяжелое, поэтому никаких прогнозов не делают ”, - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа задержала обидчика в доме, когда тот мыл пол от крови. Как пояснил он правоохранителям, не хотел убивать, а из-за алкоголя не понимал, что делал. С места происшествия изъято орудие преступления.

“Мужчина задержан в порядке с.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 с.15 и ч.1 с.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственным подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей ”, - сообщил начальник Владимирецкого отделения полиции Виталий Березовский.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, 12 апреля женщина в Сумской заказала убийство собственного мужа .

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