Син зачинив батька на тиждень у будинку у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вчора, 11 лютого, близько 15-ї год. патрульні у Кропивницькому отримали повідомлення, що 83-річний чоловік може потребувати допомоги, адже вже тиждень перебуває зачиненим у приміщенні. Про це проінформували у Патрульній поліції міста, повідомляє УНН.
Охоронці порядку прибули за вказаною адресою на вул. Шканди і побачили сусідів, які і викликали патрульних. Ті розповіли інспекторам, що тиждень тому бачили, як син зачинив батька у хаті, відтоді – не з’являвся.
Патрульні викликали швидку допомогу та згідно закону України про Національну поліцію поліцейські задля порятунку людини проникли у житло. Там побачили непритомного 83-річного чоловіка, який лежав у ліжку.
До приїзду медиків інспектори надали чоловікові домедичну допомогу. Лікарі ж діагностували гіпотермію (температура тіла була близько 35 градусів). Чоловіка терміново госпіталізували.
Патрульні відібрали пояснення у свідків події. Справу передано слідчим.