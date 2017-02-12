Сын закрыл отца на неделю в доме в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вчера, 11 февраля, около 15 часов патрульные в Кропивницком получили сообщение, что 83-летний мужчина может нуждаться в помощи, ведь уже неделю находится закрытым в помещении. Об этом проинформировали в патрульной полиции города, сообщает УНН.
Стражи порядка прибыли по указанному адресу на ул. Шканды и увидели соседей, которые и вызвали патрульных. Те рассказали инспекторам, что неделю назад видели, как сын закрыл отца в доме, с тех пор - не появлялся.
Патрульные вызвали скорую помощь и согласно закона Украины о Национальной полиции полицейские ради спасения человека проникли в жилье. Там увидели 83-летнего мужчину без сознания, который лежал в постели.
До приезда медиков инспекторы оказали мужчине домедицинскую помощь. Врачи же диагностировали гипотермию (температура тела была около 35 градусов). Мужчину срочно госпитализировали.
Патрульные собрали объяснения у свидетелей происшествия. Дело передано следователям.