Сын закрыл отца на неделю в доме в Кропивницком

Стражи порядка прибыли по указанному адресу на ул. Шканды и увидели соседей, которые и вызвали патрульных. Те рассказали инспекторам, что неделю назад видели, как сын закрыл отца в доме, с тех пор - не появлялся.

Патрульные вызвали скорую помощь и согласно закона Украины о Национальной полиции полицейские ради спасения человека проникли в жилье. Там увидели 83-летнего мужчину без сознания, который лежал в постели.

До приезда медиков инспекторы оказали мужчине домедицинскую помощь. Врачи же диагностировали гипотермию (температура тела была около 35 градусов). Мужчину срочно госпитализировали.

Патрульные собрали объяснения у свидетелей происшествия. Дело передано следователям.