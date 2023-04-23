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Син пєскова заявив, що воював в Україні у складі ПВК "вагнер"

Син пєскова заявив, що воював в Україні у складі ПВК "вагнер"

Київ • УНН

 • 637542 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Син прессекретаря президента росії дмитра пєскова, микола чоулз підтвердив, що брав участь у війні в Україні у складі ПВК вагнера. Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ, пише "Медуза", передає УНН.

Цитата

"Коли я прийняв для себе рішення брати участь у "СВО", я не знав, як правильно туди потрапити. Оскільки коли все починалося, не так було багато інформації, як зараз. Тому, так, мені довелося звернутися до батька. Я запитав, як мені правильно зв'язатися із ПВК. І він мені в цьому допоміг", - сказав чоулз росЗМІ.

До цього, він не уточнив, чому він вирішив укласти контракт із ПВК, а не з Міноборони рф.

Також син пєскова заявив, що вирушив воювати, оскільки вважав це за свій обов'язок. За його словами, близькі це рішення підтримали.

Крім того, чоулз прокоментував телефонну розмову із Дмитром Низовцевим, соратником Олексія Навального. Тоді Низовцев під виглядом військкома додзвонився до сина Пєскова і запитав, чи той готовий поїхати воювати в Україну. Тоді чоулз відмовився. Син пєскова пояснив, що в момент, коли йому зателефонував соратник Навального, він уже готувався до служби. За його словами, він нервував через поїздку, тому "наговорив їм".

чоулз розповів, що у "вагнері" він служив не під своїм прізвищем і відмовився назвати це прізвище на випадок, якщо воно йому ще знадобиться.

Син пєскова також повідомив, що отримав медаль "За відвагу»" за "певний бойовий подвиг", який здійснив в Україні.

Нагадаємо

Раніше засновник ПВК вагнера євген пригожин заявив, що син прес-секретаря президента рф дмитра пєскова воював в Україні у якості артилериста у складі ПВК. 

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