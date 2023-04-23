Сын пескова заявил, что воевал в Украине в составе ЧВК "вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сын пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова, николай чоулз подтвердил, что участвовал в войне в Украине в составе ЧВК вагнера. Об этом он рассказал в интервью росСМИ, пишет "Медуза", передает УНН.
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"Когда я принял для себя решение участвовать в "СВО", я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", - сказал чоулз росСМИ.
При этом он не уточнил, почему он решил заключить контракт с ЧВК, а не с минобороны рф.
Также сын Пескова заявил, что отправился воевать, поскольку считал это своим долгом. По его словам, близкие это решение поддержали.
Кроме того, чоулз прокомментировал телефонный разговор с Дмитрием Низовцевым, соратником Алексея Навального. Тогда Низовцев под видом военкома дозвонился до сына пескова и спросил, готов ли тот поехать воевать в Украину. Тогда чоулз отказался. Сын пескова объяснил, что в момент, когда ему позвонил соратник Навального, он уже готовился к службе. По его словам, он нервничал из-за поездки, поэтому "наговорил им".
чоулз рассказал, что в "вагнере" он служил не под своей фамилией и отказался назвать эту фамилию на случай, если она ему еще понадобится.
Сын Пескова также сообщил, что получил медаль "За отвагу»" за "определенный боевой подвиг", который совершил в Украине.
Напомним
Ранее основатель ЧВК вагнера евгений пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова воевал в Украине в качестве артиллериста в составе ЧВК.